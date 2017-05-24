Гол форварда «Спартака-2» Сакалы помог Замбии обыграть Иран на молодёжном ЧМ

Нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала во втором матче молодёжного чемпионата мира подряд помог сборной Замбии добиться победы. Во втором туре мирового первенства замбийцы обыграли Иран (4:2), уступая к 49-й минуте — 0:2.
Фэшн Сакала отличился на 54-й минуте, а его почин поддержали Энок Мвепу, Эммануэль Банда и Патсон Дака. Видео гола Сакалы можно посмотреть в YouTube.
Отметим, что Сакала забил во втором матче кряду. В первом матче турнира Замбия обыграла Португалию (2:1), а 20-летний форвард отметился голом.
Благодаря этой победе сборная Замбии вышла на первое место в группе С.
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