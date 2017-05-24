Песков: об отказе от легионеров в футболе речи не идёт

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России Владимира Путина, сообщил, что речи о полном отказе от легионеров в российском футболе не идёт.
«На президентском совете по развитию спорта о каких-то конкретных решениях по отказу России от легионеров в футболе речи не шло», — цитирует Пескова «РИА Новости».
Накануне в Краснодаре прошло заседание президентского совета по вопросам развития физической культуры и спорта. На нём губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил главе государства Владимиру Путину идею «стопроцентного импортозамещения» в российском футболе.
Позже президент РФС Виталий Мутко высказал мнение, что вопрос легионеров в РФПЛ нужно обсуждать и анализировать уже после домашнего чемпионата мира 2018 года.