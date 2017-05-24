На стадионе «Крестовский» полностью сняли газон

На новом стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге полностью был снят газон. Ранее президент РФС Виталий Мутко подтвердил, что на арене начались работы по замене газона в преддверии Кубка конфедераций, так как прежний газон находился в неудовлетворительном состоянии.
На стадионе в Санкт-Петербурге пройдёт матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. Встреча запланирована на 17 июня нынешнего года.
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На новом стадионе в Санкт-Петербурге начали демонтировать газон