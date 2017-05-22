На новом стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге 22 мая начали демонтировать газонное покрытие футбольного поля. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что в аппарте вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина пока официально данную тему не комментируют. Ранее Албин сообщил о возможной замене газона на стадионе, отметив, что решение о демонтаже может быть принято не позднее 31 мая.
На стадионе в Санкт-Петербурге пройдёт матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. Встреча запланирована на 17 июня.
Посмотреть видео о том, как на новом стадионе в Санкт-Петербурге начали демонтировать газон, можно во «Вконтакте».