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Самедов: не представляю, чтобы Каррера запустил бутсы в игрока. В стену — легко

24 мая 2017, среда. 18:15. Футбол

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов высказал мнение о главном тренере красно-белых Массимо Каррере.

«Каррера не выносит на публику того, что должно оставаться в команде, что вам не нужно знать. Он все претензии выскажет игрокам в лицо, лично.

Могу ли представить себе Карреру, который запустит бутсы в футболиста? Именно в футболиста? Нет. А в стенку — легко. Разное у нас бывало в раздевалке. Это очень эмоциональный человек. Вчера, например, он был в отличном настроении, позитивный, улыбался, шутил — потому что был праздник. Но в рабочие будни это человек очень собранный, дисциплинированный, и он требует этого от нас. Этот человек — приверженец дисциплины в первую очередь", — поведал Самедов в интервью изданию «Комсомольская правда — Молдова».

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Источник: Комсомольская правда - Молдова Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Александр Самедов Массимо Каррера
Новости. Футбол
24 мая 2017, среда
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