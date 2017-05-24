Чугайнов: в спорте всё искусственное плохо заканчивается

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов высказал мнение о предложении 100-процентного импортозамещения в российском чемпионате.
На этой неделе в Краснодаре прошло заседание президентского совета по вопросам развития физической культуры и спорта. На нём президент РФ Владимир Путин согласился с идеей губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, предложившего главе государства провести «100-процентное импортозамещение» в российском футболе.
«На одних российских футболистах вылезти в данной ситуации, когда нет подпитки со школ, вообще невозможно. Уровень упадёт, интерес упадёт. Кто-то сказал, что мы выиграем чемпионат мира в 2018 году. Ну пусть будет цель — удачное выступление на мундиале. Но с кем мы там будем конкурировать? Будем там находиться в искусственных условиях или будем играть с лучшими футболистами мира? Второе. Вот тогда не надо никаких лимитов и ограничений. В спорте всё искусственное плохо заканчивается, и любая замкнутая система обречена на вымирание.
У нас амбициозная страна, но надо амбиции подтверждать на поле. Слышим крики — давайте создадим парниковые условия, давайте выпускать одних россиян. А чего мы получим, если их нет в школах? Вы не задумывались, почему сейчас футболисты играют в 36-37 лет? Есть тенденция, что ребята, родившиеся ещё в СССР, по-прежнему умеют бить по мячу и играют в футбол. Новая волна выходит — каждый второй и бегать не умеет. А мы предлагаем создать им искусственные условия. После этого мы на международном уровне налетим на неприятности", — заявил Чугайнов в эфире «Спорт FM».