Чугайнов: Сёмин в 70 лет может бегать так, что Луческу и не снилось

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов поделился мнением о выступлении «Зенита» в этом сезоне.
«Зенит» не был такой монолитной командой — это был сбор неплохих игроков. Наверное, поэтому питерцы и стали третьими. Вот «Спартак» монолитом смотрелся, даже ЦСКА смотрелся настоящей командой в серьёзных играх. У «Зенита» игроки хорошие, а команды нет.
На мой взгляд, в этом достаточно большая вина Луческу. Ему уже за 70, есть проблемы со здоровьем, и не стоило ждать, что он будет рвать последние жилы. Вот Сёмин, дай бог ему здоровья, и в 70 лет может бегать так, что Луческу и не снилось. На мой взгляд, такой тренер, как Мирча, «Зениту» был не нужен", — сказал Чугайнов в эфире радио «Спорт FM».
Итоговую таблицу РФПЛ-2016/17 можно посмотреть на «Чемпионате».