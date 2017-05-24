«Барселона» выразила поддержку Месси и его семье после решения суда

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу выразил поддержку семье нападающего Лионеля Месси, говорится на официальном сайте каталонского клуба.
В среду Верховный суд Испании утвердил обвинительный приговор аргентинцу в виде 21 месяца тюрьмы. Месси и его отец предстали перед судом в июне 2016 года по обвинению в сокрытии налогов на сумму € 4,1 млн в 2007, 2008 и 2009 годах. Речь идёт о деньгах, которые аргентинский футболист получал за использование своего имиджа.
Этот приговор не предполагает нахождения в тюрьме, поскольку любое наказание менее двух лет в Испании является испытательным сроком.
«Клуб вновь заявляет о своей полной поддержке Лео Месси, его отца Хорхе Месси и его семьи. Сегодня днём президент „Барселоны“ Хосеп Мария Бартомеу связался с семьей игрока, чтобы сообщить об этой поддержке. Семья была очень благодарна не только за сегодняшний жест, но также за поддержку, полученную игроком и его семьёй от клуба на протяжении всего этого процесса. Клуб будет продолжать поддерживать Лео Месси, его отца и семью», — заявил представитель «Барселоны» Хосеп Вивес.