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«Барселона» выразила поддержку Месси и его семье после решения суда

24 мая 2017, среда. 21:37. Футбол

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу выразил поддержку семье нападающего Лионеля Месси, говорится на официальном сайте каталонского клуба.

В среду Верховный суд Испании утвердил обвинительный приговор аргентинцу в виде 21 месяца тюрьмы. Месси и его отец предстали перед судом в июне 2016 года по обвинению в сокрытии налогов на сумму € 4,1 млн в 2007, 2008 и 2009 годах. Речь идёт о деньгах, которые аргентинский футболист получал за использование своего имиджа.

Этот приговор не предполагает нахождения в тюрьме, поскольку любое наказание менее двух лет в Испании является испытательным сроком.

«Клуб вновь заявляет о своей полной поддержке Лео Месси, его отца Хорхе Месси и его семьи. Сегодня днём президент „Барселоны“ Хосеп Мария Бартомеу связался с семьей игрока, чтобы сообщить об этой поддержке. Семья была очень благодарна не только за сегодняшний жест, но также за поддержку, полученную игроком и его семьёй от клуба на протяжении всего этого процесса. Клуб будет продолжать поддерживать Лео Месси, его отца и семью», — заявил представитель «Барселоны» Хосеп Вивес.

Верховный суд Испании утвердил приговор Месси в виде 21 месяца тюрьмы
Источник: Официальный сайт ФК "Барселона" Сообщить об ошибке
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ФК Барселона Лионель Месси
Новости. Футбол
24 мая 2017, среда
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