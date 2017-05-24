Джеко и Жулиано стали лучшими бомбардирами Лиги Европы — 2016/17

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко и полузащитник «Зенита» Жулиано стали лучшими бомбардирами Лиги Европы-2016/17. Оба футболиста забили по 8 мячей в основном розыгрыше турнира (все — с игры), но Джеко сыграл 524 минуты, а Жулиано — 710.
Третье место занял форвард «Атлетика» Ариц Адурис с семью мячами (три — с пенальти), следом идут нападающий «Лиона» Александр Ляказетт, форвард «Аякса» Каспер Дольберг и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян, у которых в активе по шесть голов.
Форвард «Гента» Калифа Кулибали забил девять мячей, но лишь четыре из них пришлись на основной розыгрыш турнира.
Жулиано стал лучшим ассистентом турнира с пятью голевыми передачами и лучшим игроком Лиги Европы по системе «гол+пас» (8+5=13). По 4 голевые передачи отдали 10 футболистов.