Видео: Моуринью празднует победу в Лиге Европы на поле вместе со своим сыном

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Аяксом» в финале Лиги Европы. Матч прошёл в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершился со счётом 2:0 в пользу англичан.
Наставник «МЮ» Жозе Моуринью отпраздновал победу вместе со своим сыном прямо на поле. Спустя несколько минут после финального свистка португальский специалист, который стал третьим тренером в истории, выигрывавшим еврокубки с тремя разными клубами, с улыбкой на лице побежал навстречу сыну. После этого отец и сын прыгнули друг на друга и упали на газон, обнимая друг друга.
Бекхэм: для города и всей Англии победа в Лиге Европы важнее, чем для «МЮ»