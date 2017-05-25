Эдмундо: В. Жуниор? «Реал» не хотел вновь проиграть «Барселоне» борьбу за звезду

Бывший нападающий сборной Бразилии Эдмундо прокомментировал приобретение мадридским «Реалом» 16-летнего форварда «Фламенго» Винисиуса Жуниора. Игрок, за которого испанский гранд раскошелился на € 46 млн, пополнит ряды «Королевского клуба» летом 2018 года.
«Винисиус Жуниор? «Реал» не хотел вновь проиграть «Барселоне» борьбу за звезду. Им нужна замена Бензема, Роналду и другим игрокам. «Реал» нуждается в омоложении состава. Добьётся ли он успехов в «Реале»? Думаю, там его трансферная цена составит € 200 млн. Но он должен ещё много поработать над собой. Неймар сумел набрать физические кондиции и добиться успеха, однако Робиньо провалился», — приводит слова Эдмундо Marca.