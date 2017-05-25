Игроки «Манчестер Юнайтед» за победу в Лиге Европы получат £ 38 млн

Футболисты «Манчестер Юнайтед» за победу в Лиге Европы получат в общей сумме £ 38 млн, сообщает The Times. В финальном матче английская команда со счётом 2:0 обыграла «Аякс» и впервые выиграла Лигу Европы. Победа гарантировала манкунианцам участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
За попадание в Лигу чемпионов все игроки, которые зарабатываю в «Манчестер Юнайтед»больше £ 20 тыс., получат 25-процентную прибавку к своей заработной плате. Также футболисты получат £ 1 млн в качестве призовых от Союза европейских футбольных ассоциаций.
«Манчестер Юнайтед» принёс Англии 8-ю победу в Кубке УЕФА/Лиге Европы