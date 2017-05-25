Талалаев признан лучшим тренером мая в ФНЛ по версии лиги

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев стал лучшим тренером мая в Футбольной национальной лиге по версии самой лиги. В мае тамбовская команда в четырёх матчах одержала две победы (над «Спартаком-2» и «Тосно») и дважды сыграла вничью.
Лучшим тренером мая по версии болельщиков, голосовавших на сайте Футбольной национальной лиги, стал наставник «Балтики» Игорь Черевченко — он набрал 31,3% голосов.
На втором месте главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов (15,6%), третье место – за Андреем Тихоновым из «Енисея» (15,3%).