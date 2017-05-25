Помощник Луиса Энрике близок к тому, чтобы возглавить «Сельту»

Хуан Карлос Унсуэ, помощник главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике, очень близок к тому, чтобы возглавить «Сельту», сообщает Faro de Vigo.
Согласно информации источника, переговорный процесс продвигается очень успешно, и сторонам осталось обсудить лишь несколько вопросов. Не исключается, что в ближайшие часы будет достигнута полная договорённость. Возможно, в этом случае в тренерский штаб «Сельты» войдут и другие помощники Луиса Энрике.
Ранее испанские СМИ называли Унсуэ в числе главных кандидатов на пост наставника «Барселоны» со следующего сезона, однако в последнее время упоминался лишь экс-наставник «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде.
Эдуардо Бериццо, возглавлявший «Сельту» с 2014 года, решил не продлевать контракт с клубом.