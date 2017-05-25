Болельщики признали Мхитаряна лучшим игроком финала Лиги Европы

В голосовании болельщиков на официальном сайте УЕФА лучшим игроком финала Лиги Европы был признан полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.
Армянский хавбек набрал 42% голосов, опередив одноклубников Поля Погба (34%), Андера Эрреру (11%), Маруана Феллайни (10%) и Матео Дармиана (4%).
В финальном матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» в Стокгольме со счётом 2:0 победил «Аякс», а Мхитарян стал автором второго гола.
28-летний Мхитарян стал первым армянским игроком, забившим гол в финале Кубка УЕФА / Лиги Европы.
Видео гола Мхитаряна можно посмотреть в «Твиттере».
Мхитарян стал первым армянским игроком, забившим в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы