Черчесов: поле на «Крестовском» будет в порядке, не надо быть пессимистами

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, будет ли у национальной команды достаточно времени для того, чтобы привыкнуть к полю на стадионе «Крестовский», на котором россияне сыграют с Новой Зеландией (17 июня) в матче открытия Кубка конфедераций.
«Предыгровая процедура обязательна, поэтому мы там будем. Решили поменять газон — его поменяют, поле будет в порядке, всё будет хорошо. Не надо быть настроенными пессимистично», — сказал Черчесов.
Ранее стало известно, что на «Крестовском» полностью сняли газон.