Орлов: просчёты Луческу налицо, но надо покопаться и в селекционерах «Зенита»

Телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что главный тренер «Зенита» Мирча Луческу останется на своём посту, несмотря на неудачный сезон, по итогам которого сине-бело-голубые финишировали лишь на третьем месте в РФПЛ.
«Луческу, скорее всего, останется в „Зените“. Я исхожу из поведения руководства клуба. У Мирчи контракт на два года, и никто не сообщил, что его будут расторгать. Они ушли в отпуск, возвращаются 12 июня. Наверное, если бы был новый тренер, уже надо было бы начинать что-то делать. Хотя отставка может произойти в любую минуту.
Сегодня третье место «Зенита» уже никого не устраивает. Даже коллеги и болельщики говорят, что это провал. Но провал — это вылет из лиги. Это третье место было завоёвано без трёх ключевых игроков прошлого сезона, которых не заменили. Просчёты Луческу налицо, но надо также покопаться в селекционерах.
Сравните, сколько тренеров за последние годы сменилось в «Зените» и в «Кубани». 4 против 15. Эта степенность и добротное отношение ведут к тому, что лучше Луческу оставить. И я уже видел, как улыбался Шатов, который обнимал в том числе Мирчу", — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».