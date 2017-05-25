Погба: буду очень рад, если «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пожелал «Ювентусу» удачи в финальном матче Лиги чемпионов с «Реалом».
Погба в составе «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы и теперь может встретиться с «Ювентусом» в матче за Суперкубок УЕФА.
«Если „Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов, я буду очень рад, очень. Тогда мы сыграем против них за Суперкубок? Верно. Но я могу пожелать удачи моим бывшим одноклубникам", — приводит слова 24-летнего французского футболиста интернет-издание Goal со ссылкой на Sky Italia.
Погба выступал за «старую синьору» до перехода в стан манкунианцев прошлым летом за € 105 млн.
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