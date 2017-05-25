«Саутгемптон» объявил о расставании с Касересом

«Саутгемптон» на своём официальном сайте объявил о расставании с защитником Мартином Касересом. 30-летний уругвайский футболист в феврале этого года подписал со «святыми» контракт до конца сезона, но принял участие лишь в одном матче, так что клуб решил не продлевать договор с экс-игроком «Ювентуса», «Севильи» и «Барселоны».
Помимо Касереса «Саутгемптон» покинули ещё трое игроков — защитник Куко Мартина, полузащитник Ллойд Айсгроув и нападающий Харли Уиллард.
Прошедший сезон «Саутгемптон» закончил на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.