Гаттузо: пост тренера молодёжной команды «Милана» — для меня это не шаг назад

Экс-полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал своё назначение на пост наставника молодёжной команды клуба и заявил, что не считает эту работу шагом назад в своей карьере. Ранее Гаттузо был главным тренером «Пизы», «Палермо», а также греческого клуба ОФИ и швейцарского «Сьона».
«Я очень доволен. Когда меня первый раз спросили, я некоторое время раздумывал, говорил с директорами Массимилиано Мирабелли и Марко Фассоне. Это не шаг назад. Думаю, это правильный выбор. Я возвращаюсь в славный клуб, который хочет вернуться к величию. Я надеюсь передать молодым игрокам чувство принадлежности к клубу и помочь ему стать лучше. Я буду тренером молодёжной команды, но буду держать контакт с первой командой, так как обоим составам нужно играть по единой системе и исповедовать общие идеи. Я буду слушать те советы, что даёт мне Монтелла, он отличный тренер», — приводит слова Гаттузо Goal.