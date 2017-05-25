Гаттузо возглавит молодёжную команду «Милана»

Экс-полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо сообщил, что станет наставником молодёжной команды россонери. К исполнению обязанностей Гаттузо приступит в июле.
«Я не согласился на такую работу ни в одном клубе, кроме „Милана“», — приводит слова Гаттузо La Repubblica.
В сезоне-2016/17 Гаттузо возглавлял клуб Серии В «Пиза», который за два тура до окончания чемпионата потерял шансы остаться во втором по силе дивизионе Италии.
«Пиза» под руководством Гаттузо вышла в Серию В по итогам сезона-2015/16. В конце июля прошлого года клуб объявил об уходе 39-летнего специалиста, но уже в сентябре он вернулся в команду.