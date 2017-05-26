Роналду грозит 5 лет тюремного заключения по обвинению в неуплате налогов

Министерство финансов Испании поддержало обвинения налоговой службы в адрес нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, сообщает Marca.
По подсчётам органов, в течение каждого года в период с 2011 по 2013 год футболист уклонился от уплаты более, чем € 600 тыс., что можно классифицировать как уголовное преступление. Тюремный срок, который может грозить Роналду по совокупности этих нарушений — пять лет.
Однако, министерство финансов также признало, что на вынесение приговора могут повлиять различные смягчающие факторы — признание футболистом своей вины и полная выплата укрытой суммы. Это может привести к сокращению назначенного срока до 15 месяцев. Кроме того, расследованию может подвергнуться деятельность юристов Роналду.