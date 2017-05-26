Барцальи: «Юве» сейчас увереннее в себе, чем в финале ЛЧ с «Барсой» 2 года назад

Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи сообщил, что накануне финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» его команда чувствует себя более уверенно, чем перед решающим матчем ЛЧ сезона-2014/15, когда «старая синьора» уступила трофей «Барселоне» (1:3).
«В этом году мы более уверены в себе. Мы выйдем на поле, а там посмотрим, что случится. Это отдельный матч, и произойти может всё что угодно. Мы часто говорим об этом между собой — спустя два года после Берлина мы снова в финале», — приводит слова Барцальи Marca.
Финал Лиги чемпионов — 2016/17 «Реал» — «Ювентус» пройдёт в Кардиффе 3 июня.
Барцальи: игроки «Ювентуса» чувствуют, что это наш сезон