«Эвертон» станет первым клубом АПЛ, сыгравшим матч в Танзании

«Эвертон» 13 июля проведёт товарищеский матч в столице Танзании Дар-эс-Саламе в рамках предсезонной подготовки, сообщает официальный сайт клуба.
Таким образом «Эвертон» станет первым представителем АПЛ, который посетит эту африканскую страну. Соперником английской команды будет победитель впервые проводимого в Танзании Суперкубка SportPesa. Встреча пройдёт на 60-тысячном Национальном стадионе Танзании.
«Эвертон» отправится в Танзанию в рамках соглашения по контракту с африканским букмекером SportPesa, являющимся генеральным спонсором клуба.
Букмекер SportPesа стал новым титульным спонсором «Эвертона»