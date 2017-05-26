Сборная России успешно добралась до Австрии

Сборная России совершила посадку в Инсбруке, где продолжит подготовку к Кубку конфедераций. Об этом говорится на официальной странице национальной команды в «Твиттере».
Со сборной России не полетел голкипер Игорь Акинфеев, которого беспокоят боли в пятке. Футболист задержится в Москве для проведения дополнительных процедур.
В рамках подготовки к Кубку конфедераций подопечные Станислава Черчесова проведут два матча. 5 июня в Будапеште россияне сыграют против Венгрии, а 9 июня в Москве встретятся со сборной Чили.
Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Расписание можно посмотреть на «Чемпионате».
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