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Президент «Оренбурга»: доволен решением РФС, Прудников нарушил договорённость

26 мая 2017, пятница. 14:06. Футбол

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал решение РФС, который обязал экс-форварда клуба Александра Прудникова выплатить долг «Оренбургу». 28-летний футболист, выступающий за «Анжи», должен будет выплатить оренбургскому клубу задолженность по соглашению о расторжении контракта.

«Конечно, я удовлетворён решением РФС обязать Прудникова выплатить долг «Оренбургу». Это справедливое решение. С Александром была железная договорённость, которую он нарушил. При том что договорённость эта была зафиксирована письменно. Долг платежом красен, так что всё нормально! Что касается суммы долга, то мы её, естественно, озвучивать не будем. Коммерческая тайна!» — сказал Столыпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.

РФС обязал Прудникова выплатить долг «Оренбургу»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Оренбург Александр Прудников Василий Столыпин
Новости. Футбол
26 мая 2017, пятница
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