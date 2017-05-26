Президент «Оренбурга»: доволен решением РФС, Прудников нарушил договорённость

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал решение РФС, который обязал экс-форварда клуба Александра Прудникова выплатить долг «Оренбургу». 28-летний футболист, выступающий за «Анжи», должен будет выплатить оренбургскому клубу задолженность по соглашению о расторжении контракта.
«Конечно, я удовлетворён решением РФС обязать Прудникова выплатить долг «Оренбургу». Это справедливое решение. С Александром была железная договорённость, которую он нарушил. При том что договорённость эта была зафиксирована письменно. Долг платежом красен, так что всё нормально! Что касается суммы долга, то мы её, естественно, озвучивать не будем. Коммерческая тайна!» — сказал Столыпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.