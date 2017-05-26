Гаттузо возглавил молодёжную команду «Милана», подписав двухлетний контракт

Бывший полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо официально представлен общественности. Специалист подписал с россонери двухлетний контракт. Об этом сообщается на официальной странице «Милана» в «Твиттере».
В сезоне-2015/16 Гаттузо вывел ФК «Пиза» в Серию В, но по итогам минувшего сезона команда вновь вылетела в низший дивизион. Ранее Гаттузо был главным тренером «Палермо», а также греческого клуба ОФИ и швейцарского «Сьона».
«Я рад, что мне выпала такая возможность. Спустя пять лет я вернулся домой и готов к новому приключению. Постараюсь донести до детей ценности «Милана», — сказал Гаттузо.
Фото также можно посмотреть на официальной странице «Милана» в «Твиттере».