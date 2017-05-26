Пике: предпочёл бы, чтобы ЛЧ выиграл «Ювентус», но это лишь моё мнение

Защитник «Барселоны» Херард Пике поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» встретится с «Реалом».
«Пусть победит сильнейший. Лично я предпочёл бы, чтобы выиграл «Ювентус», но это лишь моё мнение.
Что бы ни случилось в Кардиффе, это не изменит концовку сезона для «Барселоны». Итоги этих двенадцати месяцев для нас никак не связаны с тем, кто победит в финале Лиги чемпионов», — приводит слова Пике интернет-портал Sport.
Матч между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3 июня в Кардиффе.
Финал Лиги чемпионов: как это будет
Краткий гид для тех, кто только вчера узнал о финале Лиги чемпионов, «Ювентусе» и «Реале».