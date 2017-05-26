Эвра отметил танцем своё возвращение на «Олд Траффорд» для матча в честь Кэррика

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра, который сейчас выступает за «Марсель», опубликовал в своём «инстаграме» видео по случаю своего возвращения на стадион «Олд Траффорд».
4 июня на стадионе «Олд Траффорд» состоится благотворительный матч, организованный в честь 11-летия выступления за клуб 35-летнего полузащитника Майкла Кэррика.
«Я уважаю эту футболку. Знаете, что я имею в виду? Жду с нетерпением своего возвращения на «Олд Траффорд», — сказал Эвра, держа в руках футболку манкунианцев. Француз также станцевал и спел, после чего пригласил своих подписчиков прийти на игру.
Эвра выступал в составе с 2006 по 2014 год, после чего перешёл в «Ювентус».
Посмотреть видео можно в «Инстаграме» Патриса Эвра.