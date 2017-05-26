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Конте: во время финала Кубка Англии «Челси» должен забыть, что выиграл АПЛ

26 мая 2017, пятница. 18:47. Футбол

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в финале Кубка Англии. Игра пройдёт 27 мая.

«Я увидел огромную сосредоточенность и концентрацию в исполнении своих футболистов. Мы очень хорошо поработали на этой неделе. В этом отношении я могу быть спокоен. У меня нет причин не доверять своим футболистам после такого сезона, но в течение 90 минут мы должны забыть, что мы выиграли АПЛ, и сконцентрироваться на текущей задаче. Мы не знаем, появится ли у нас в будущем ещё один шанс выиграть этот трофей.

Мы могли бы выглядеть аутсайдерами матча, потому что мы выиграли АПЛ и отмечали победу. Это подходящий момент для празднования, но мы сыграем с командой, которая упустила возможность попасть в Лигу чемпионов, и у них остался единственный шанс спасти этот сезон.

Мы должны сыграть очень внимательно, но я очень доверяю своим игрокам. Весь сезон они демонстрировали мне, что они способны добиваться больших целей, таких как победа в АПЛ", — цитирует Конте пресс-служба «Челси».

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Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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