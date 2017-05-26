Реднапп: Ассу-Экотто признал, что хочет стать порнозвездой

Известный британский специалист Гарри Реднапп, который на этой неделе согласился продолжить работу с «Бирмингем Сити» и продлил контракт на один год, сообщил, что приглашал в свою команду защитника Бенуа Ассу-Экотто, с которым он ранее работал в «Тоттенхэм Хотспур».
«Почему Ассу-Экотто не перешёл в «Бирмингем»? Единственная проблема заключается в том, что он признал, что хочет стать порнозвездой. Может быть, мне удастся убедить его задержаться в футболе ещё на один год, прежде чем он это сделает. Бенуа — хороший футболист, он мог бы защищать цвета «Бирмингема» в следующем сезоне», – цитирует Реднаппа Daily Mail.
33-летний Ассу-Экотто в минувшем сезоне выступал в составе французского «Метца», за который провёл 18 матчей в Лиге 1.