Б. Силва: когда выпадает шанс поработать у Гвардиолы, то нельзя отказываться

Полузащитник Бернарду Силва, перешедший из «Монако» в «Манчестер Сити», поделился мыслями о своём новом клубе.
«Теперь я — игрок одного из лучших клубов в мире. Быть частью этой команды здорово. Хочу помочь „Манчестер Сити“ достичь целей.
Гвардиола? Если он не лучший тренер в мире, то один из лучших. Когда тебе выпадает шанс поработать у него, то нельзя отказываться. То, что он сделал в «Баварии» и «Барселоне», было удивительно, и мы ожидаем, что он будет выигрывать титулы и в Англии", — цитирует Силву пресс-служба «Сити».