Врач сборной России: мы ждём внезапного допинг-контроля, но нам скрывать нечего

Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что в национальной команде не опасаются допинг-контроля перед Кубком конфедераций.
«Перед каждым трудным турниром организатор (сейчас – ФИФА) обязательно проводит допинг-контроль. У нас уже был внезапный контроль в Краснодаре. Думаю, что в Австрии до первого матча Кубка конфедераций будет ещё один. Перед прошлогодним чемпионатом Европы брали 10 человек. В Краснодаре – всю команду.
Мы ждём внезапного контроля, но нам скрывать нечего, мы ничего не боимся. Пусть приезжают – покажем всё, что у нас есть", — цитирует Безуглова официальный сайт УЕФА.
ФИФА: допинг-контроль сборной России прошёл в рамках процедур перед КК-2017