Гризманн: все слухи не имеют под собой оснований, я всё ещё игрок «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн в «Твиттере» опроверг слухи о своём переходе в какой-либо клуб. Гризманн заявил, что всё ещё является футболистом «Атлетико», а относительно своего будущего никаких решений пока не принимал.
«Все слухи не имеют под собой оснований, я всё ещё в стане „матрасников“. Моя позиция определится после того, как я обсужу всё со своим спортивным советником», — написал Гризманн в своём аккаунте.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» договорился об условиях пятилетнего контракта с игроком. Зарплата футболиста по этому соглашению составит £ 280 тыс. в неделю.
Источник: «МЮ» согласовал условия контракта с Гризманном