Бундеслига опубликовала видео 10 лучших вратарских сэйвов сезона-2016/17

В официальном YouTube Бундеслиги опубликовано видео 10 лучших вратарских сэйвов сезона-2016/17.
В тройку самых эффектных спасений сезона вошли сэйв голкипера «Гамбурга» Кристиана Матениа в матче 29-го тура с «Вердером» (1:2) и спасение вратаря «Баварии» Мануэля Нойера в игре 23-го тура Бундеслиги «Кёльн» — «Бавария» (0:3). Лучший сэйв сезона совершил вратарь «Кёльна» Тимо Хорн в матче 6-го тура с «Баварией (1:1), отразив удар с близкого расстояния нападающего мюнхенского клуба Томаса Мюллера.
Видео можно посмотреть на официальном канале Бундеслиги.
Бундеслига опубликовала видео 10 лучших голов со штрафных в сезоне-2016/17