Бернард: во многих эпизодах арбитр буквально прятался от игры

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Бернард прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (2:3) в матче 9-го тура плей-офф чемпионов УПЛ. Бразильский легионер раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Александром Дердо из Черноморска.
«Сегодня был красивый открытый футбол, команды создавали моменты. Мы старались показать себя как можно лучше, но судейство крайне усложнило задачу – это видели все. Должен был быть наш аут, но его отдали «Динамо», и последовал гол в ворота «Шахтера». Также решающим стал момент с неназначенным пенальти. Во многих эпизодах человек буквально прятался от игры.
Очень сложно, ведь таким был весь сезон. Не первый раз говорю об этом публично, но никто не принимает решений и не высказывает своей позиции, тогда как подобные ошибки повторяются. Я просто не могу о таком молчать, комментируя матч», — приводит слова Бернарда официальный сайт «Шахтёра».