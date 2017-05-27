Эмери: все игроки «ПСЖ» хотят завершить сезон выигрышем Кубка Франции

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился ожиданиями от финального матча за Кубок Франции с «Анже». Встреча состоится 27 мая, начало — в 22:00 мск.
«Мы сосредоточены на этом финале. Это хороший вызов для нас, потому что это 100-й розыгрыш Кубка Франции. У нас не так много титулов, как, например, у „Марселя“, что делает этот финал ещё более важным.
На протяжении этой недели я видел, что мои игроки максимально сконцентрированы. Все они хотят завершить сезон выигрышем трофея. Мы уважаем «Анже», они провели хороший сезон и заслужили своё место в финале. В субботу будет очень важный и особенный день. Мы будем играть на полном стадионе с невероятной атмосферой», — приводит слова Эмери официальный сайт парижан.