Таски близок к продлению контракта со «Спартаком» на два года

Защитник «Спартака» Сердар Таски близок к тому, чтобы остаться в команде. «Спартак» уже предложил Таски соглашение на два года, утверждает Fotospor.
По информации источника, Таски готов продлить контракт со «Спартаком», так как хочет сыграть в Лиге чемпионов. Действующее соглашение турецкого футболиста с красно-белыми истечёт ближайшим летом.
В начале марта Таски заявил, что легко может представить, что останется в «Спартаке» на долгое время, а в мае сообщил, что летом будет обсуждать опцию продления контракта с красно-белыми ещё на один сезон.
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