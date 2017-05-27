«Спартак» и «Локомотив» заинтересованы в переходе форварда «Сампдории» Будимира

Агент Винченцо Тропиано, представляющий интересы хорватского форварда «Сампдории» Анте Будимира, сообщил, что его клиент может продолжить карьеру в России.
«Могу подтвердить интерес пражской „Спарты“ и „Риеки“, также им интересуются московские „Спартак“ и „Локомотив“. Анте пользуется большим авторитетом на рынке Европы, но и в Италии есть несколько клубов, которые хотели бы подписать его. Он всё ещё игрок „Сампдории“, хотя в этом сезоне ему не дали шанс проявить себя. Теперь мы должны выяснить, как будет развиваться ситуация с другим форвардом „Сампдории“ Патриком Шиком. После этого многое прояснится», — цитирует агента Сalcioweb.
В этом сезоне Серии А 25-летний Будимир провёл на поле 302 минуты и не отметился результативными действиями.