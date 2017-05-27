Билич: «Вест Хэму» нужно усилить состав уже готовыми игроками

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич рассказал о задачах, стоящих перед командой на трансферном рынке.
«Нам нужны качественные игроки. Конечно, любой команде всегда нужны качественные игроки, но иногда вы покупаете футболистов на будущее, иногда — для усиления скамейки и всё такое, но мы и без того хороши в этом плане. „Вест Хэму“ нужны готовые футболисты для усиления основы, я говорю об этом.
Мы знаем, на каких позициях нужно улучшить состав в первую очередь. У нас есть список игроков, но их не так-то легко приобрести. И всё же на данный момент положение дел выглядит очень позитивно», — сказал Билич в интервью West Ham TV.