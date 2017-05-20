Билич: в следующем сезоне АПЛ «Вест Хэм» рассчитывает попасть в топ-6

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич рассказал о задачах, стоящих перед командой на будущий сезон.
«Что касается задач на будущий сезон: минимум — финишировать в первой десятке. Но мы надеемся и рассчитываем попасть в топ-8, топ-7 или топ-6. Это будет очень тяжело.
Вы видели в прошлом году, что занять шестое-седьмое место вполне возможно, но для этого нужно выполнить ряд условий. Хорошее трансферное окно, минимум травм и качественная игра на своем поле. В текущем сезоне у нас были как очень плохие, так и очень хорошие матчи», — цитирует Билича Sky Sports.
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