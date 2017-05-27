Сарсания назначен спортивным директором «Зенита»

48-летний Константин Сарсания вернулся в «Зенит» — он назначен на пост спортивного директора клуба из Санкт-Петербурга.
В 2006 году Сарсания был приглашён в «Зенит» на должность спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2010 года работал в Российском футбольном союзе советником по спортивным вопросам президента РФС. С 2013 года по настоящее время Сарсания занимал пост главного тренера литовского «Атлантаса».
«Сине-бело-голубые поздравляют Константина Сергеевича с возвращением в «Зенит» и желают профессиональных успехов вместе с командой в новом сезоне», — говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 27 мая, на официальном сайте клуба с берегов Невы.
26 мая в «Зенит» вернулся Сергей Фурсенко, который был назначен генеральным директором сине-бело-голубых.