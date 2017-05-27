Мельгарехо: заслужил большего уважения к себе со стороны сборной Парагвая

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо сообщил, что не понимает, почему не получает вызова в сборную Парагвая. 26-летний футболист в последний раз выступал в составе национальной команды в 2013 году.
«Сборная Парагвая является для меня особенным случаям. Я никогда не проявлял к кому-то неуважения, не имел ни с кем проблем, поэтому удивлён, что меня нет в числе вызванных в национальную команду. Выполняю свою работу, усердно тружусь каждый день. Я выступал в хороших командах и заслуживал вызова. Как парагваец считаю, что заслужил немного большего уважения к себе. Не понимаю, почему мне никогда не звонят из сборной. Иногда это больно, когда тебя не принимают во внимание», — цитирует Мельгарехо d10.paraguay.com.
В минувшем сезоне РФПЛ футболист принял участие в 21 матче и забил два гола.