«Арсенал» — «Челси»: перед финалом на «Уэмбли» были усилены меры безопасности

В преддверии финального матча Кубка Англии между «Арсеналом» и «Челси» на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, где пройдёт встреча, были усилены меры безопасности, сообщает The Telegraph.
По информации издания, улицы вокруг арены проверяют полицейские, а болельщиков тщательно проверяют на наличие посторонних предметов при входе в арену. Такие меры безопасности были приняты в связи с недавним терактом в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека и около 120 получили ранения.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Челси». Начало встречи — в 19:30 мск.
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