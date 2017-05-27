«Урал» сделал запрос «Тереку» на покупку Городова и интересуется Годзюром

По информации «Чемпионата», «Урал» ищет российского вратаря и уже сделал запрос «Тереку» на покупку голкипера грозненцев Евгения Городова.
Также в «Урале» рассматривают вариант с вратарём Ярославом Годзюром, покинувшим «Терек» на этой неделе и имеющим двойное гражданство — украинское и российское.
В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги 31-летний Городов принял участие в 28 матчах за «Терек», пропустил 31 мяч и совершил 61 сейв. 32-летний Годзюр отыграл за грозненцев только один матч, пропустил три гола и совершил один сейв.
В большинстве матчей минувшего сезона РФПЛ ворота «Урала» защищал Николай Заболотный, который провёл 22 матча, пропустив 26 мячей и совершив 61 сейв. Накануне стало известно, что он был выставлен клубом на трансфер.