Голкипер «Урала» Заболотный выставлен на трансфер

Голкипер «Урала» Николай Заболотный выставлен на трансфер. Об этом говорится на официальном сайте команды.
«Руководство футбольного клуба «Урал» приняло решение о выставлении на трансфер голкипера Николая Заболотного. ФК «Урал» готов рассмотреть предложения о переходе Николая в другой клуб», — говорится в заявлении.
27-летний Николай Заболотный выступает за «Урал» с февраля 2014 года. На протяжении карьеры российский голкипер принял участие в 77 официальных матчах за екатеринбургский клуб и пропустил 101 гол.
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