Игроки «Челси» забыли надеть чёрные повязки на первый тайм матча с «Арсеналом»

Футболисты «Арсенала» и «Челси» должны были выйти на финальный матч Кубка Англии в чёрных повязках на рукавах в память о жертвах теракта в Манчестере, который произошёл 22 мая и унёс жизни 22 человек.
«Канониры» действительно появились на поле в чёрных повязках, но на игроках команды Антонио Конте их не было. По словам ведущего BBC Гари Линекера, которого цитирует Daily Mail, футболисты «Челси» забыли надеть повязки, но в перерыве вспомнили об этом, и на второй тайм вышли в них.
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«Арсенал» победил «Челси» и в рекордный, 13-й раз выиграл Кубок Англии