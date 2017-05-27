«Арсенал» победил «Челси» и в рекордный, 13-й раз выиграл Кубок Англии

«Арсенал» одержал победу над «Челси» в финале Кубка Англии. Матч прошёл в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершился со счётом 2:1.
На 4-й минуте Алексис Санчес сыграл на подборе, вошёл в штрафную и точно пробил в дальний угол ворот «Челси». Главный арбитр посовещался с боковым на предмет офсайда и засчитал взятие ворот. В середине второй половины игры Виктор Мозес получил вторую жёлтую карточку за симуляцию, однако это не помешало синим вскоре сравнять счёт — Диего Коста после заброса принял мяч на грудь, продавил защитника и пробил с отскоком от газона. Впрочем, тут же «Арсенал» снова вышел вперёд — Аарон Рэмси головой вколотил мяч в ворота после подачи от Оливье Жиру.
«Арсенал» выиграл Кубок Англии в рекордный 13-й раз, опередив «Манчестер Юнайтед», у которого 12 побед. «Челси» побеждал в турнире 7 раз.