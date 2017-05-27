«Фрайбург» благодаря победе «Боруссии» Д в Кубке Германии сыграет в Лиге Европы

Дортмундская «Боруссия» победила «Айнтрахт» в финале Кубка Германии. Встреча проходила в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 2:1 в пользу «шмелей».
Благодаря победе «Боруссии» место в Лиге Европы получил «Фрайбург»: «шмели» ранее попали в Лигу чемпионов, а «Фрайбург», занявший седьмое место по результатам минувшего сезона чемпионата Германии, начнёт борьбу в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.
Также благодаря победе «Боруссии» «Герта», ставшая в Бундеслиге шестой, минует квалификацию и начнёт борьбу в Лиге Европы с группового раунда.