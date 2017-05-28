Кэррик продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2018 года

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик продлил истекающий контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до конца июня 2018 года, сообщается на официальном сайте «красных дьяволов».
35-летний Кэррик выступает за «МЮ» с июля 2006 года. За это время он провёл в составе команды 459 матчей и забил 24 гола. Англичанин пять раз выигрывал с манкунианцами АПЛ, два раза — Кубок лиги, шесть раз — Суперкубок Англии и по одному разу — Кубок страны, Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.